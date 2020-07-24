قتلى وجرحى في انفجار ورشة تصنيع قذائف قرب الحدود السورية التركية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقل ناشطون أنباء عن مقتل امرأة و3 أطفال جراء انفجار ورشة تصنيع قذائف في ريف حلب الشمالي، بالقرب من الحدود السورية – التركية، وفق ما نشر موقع روسيا اليوم.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره بلندن) نقلا عن مصادر محلية، إن 4 مواطنين في مخيم العرموطة، بمنطقة شمارين، قتلوا وهم 3 أطفال وسيدة، جراء انفجار ورشة لتصنيع القذائف والصواريخ تابعة لفصيل الجبهة الشامية بريف حلب الشمالي عند الحدود السورية – التركية، حيث تقع الورشة على مقربة من المخيم، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن أسباب الانفجار، كما أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود 9 جرحى على الأقل، معظمهم من الأطفال والنساء.
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