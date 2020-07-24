شكرا لقرائتكم خبر عن 40 وظيفة صحية شاغرة بالمراكز الصحية والعيادات الطبية بالسجون والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة لصحة السجون بوزارة الداخلية عن طرح عدد 40 وظيفة صحية شاغرة ضمن “برنامج التشغيل الذاتي” بالمراكز الصحية والعيادات الطبية بالسجون.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “أم القرى”،اليوم الجمعة، فعلى من تنطبق عليه الشروط إرفاق السيرة الذاتية وصورة من المؤهلات العلمية والعملية، والسجل الأكاديمي، وصورة من إثبات الهوية بالإضافة إلى بطاقة التصنيف المهني وشهادة التسجيل والتصنيف سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية لا تقل المدة عن ستة أشهر 6.

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كما اشترطت الإدارة إرفاق برنت مدد الأجور من التأمينات الاجتماعية وجمع كل هذه المتطلبات و إرسالها على البريـد الإلكترونـي[email protected]، مؤكدة أن تقديم طلبات التوظيف فقط عن طريق البريد الإلكتروني.

وأشارت الإدارة العامة لصحة السجون أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق للشروط، حيث يشترط اجتياز الاختبارات والمقابلة الشخصية التي سوف تحدد لاحقًا حسب التخصص، مُبينة أن آخر موعد لاستقبال الطلبات تاريخ 2020/07/30م.

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