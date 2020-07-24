شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: إجراء 3 ملايين فحص مخبري للكشف عن «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن مجموع ما تم إجراءه من فحوصات مخبرية لفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” قد وصل لـ 3 ملايين فحص بواسطة الفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية (PCR TEST) منذ بدء تسجيل أول إصابة وحتى اليوم.

وضمن جهود “الصحة” في التصدي لفيروس كورونا المستجد،فقد تضاعفت عدد الفحوصات اليومية في كافة المنشآت الصحية من (1000) إلى (65,000) فحص يوميًا.

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وتعد المملكة من أوائل الدول في العالم التي وفرت الفحص المخبري للفيروس، حيث هيأت وجهزت المختبر الوطنيبالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، الذي يعد المختبر المرجعي الوحيد لفحص الحالات.

كما دشنت الوزارة أخيرا عددا من المختبرات والوحدات المتخصصة في أنحاء المملكة، التي أسهمت في إحداث نقلة نوعية وتجويد الخدمة من خلال الحصول على نتائج الاختبارات في فترة قياسية، كما أسهمت في تعزيز الوقاية من الفيروس.

فيما الخليج 365 الوزارة تكثيف الفحوصات المخبرية من خلال العديد من الإجراءات الفاعلة التي أسهمت في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة، واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها حيث شملت هذه الإجراءات تنفيذ الفحص الموسع من خلال إجراء الفرق الميدانية للوزارة المسح النشط، حيث كان للتوسع في الفحوصات دور فاعل في تسجيل إصابات أكثر، وساهم في سرعة الاحتواء بشكل أفضل.