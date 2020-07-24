العراق يقترح على السعودية إلغاء رسم سمات الدخول

واقترحت وزارة الخارجية العراقية، على السعودية، تيسير حركة المسافرين وإلغاء رسوم سمات الدخول بين البلدين، وذلك "تشجيعا" للسياحة المتبادلة، وفقا لشبكة "السومرية نيوز".
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وقالت الوزارة إن وكيلها "استعرض التطوُّرات التي شهدتها العلاقات بين البلدين الشقيقين، لاسيّما في الآونة الأخيرة التي شهدت توقيع عدد من البرتوكولات في مختلف المجالات.
وأشار البيان إلى أن "العراق يعد امتداده الطبيعيّ والجغرافيّ والعشائريّ والأسريّ مُرتبطاً ببيئته ومحيطه العربيّ، ويتعمّق هذا الارتباط مع المملكة بما لها من خُصُوصيّة، ووضع معنويّ في العالمين الإسلاميّ والعربيّ، وفي منطقة الخليج العربيّ".
وأوضحت الخارجية العراقية أن وكيلها "طرح جملة من المُقترَحات لتطوير العلاقات بين البلدين، ومنها تيسير حركة المسافرين، وإلغاء رُسُوم سمات الدخول لتشجيع السياحة المُتبادَلة بين البلدين، والإفادة من التجارب السعوديّة الناجحة في مجالات عِدّة يحتاجها العراق لتطوير قدراته".
وذكر البيان أن وكيل وزارة الخارجية السعودية عادل مرداد، قال إن "ما طرحه الوكيل الأقدم من مُقترحات ستكون محل نظر الجانب السعوديّ بجدية لاتخاذ قرارات إيجابيّة بصددها".
وأكد البيان أن "الطرفين اتفقا على تهيئة اجتماع قريب للجنة المشاورات السياسية المنبثقة عن مذكرة التفاهم الخاصة بالمشاورات السياسية الموقعة بين وزارتي خارجية البلدين بهدف تفعيل المقترحات التي تسهم في إحداث نقلة نوعية في العلاقات بين البلدين الشقيقين".
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