الإرياني: نطالب المجتمع الدولي بموقف حازم تجاه تلاعب "الحوثيين" بملف خزان صافر

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع"تويتر"، اليوم الجمعة: "إن ميليشيات الحوثي تتخذ الملف أداة للابتزاز والمساومة، حيث تقف حجر عثرة أمام معالجات حقيقية تنهي مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة، وما تمثله من تهديد بيئي كارثي على اليمن والإقليم والعالم".

وأضاف الإرياني أن "تراجع المليشيا الحوثية عن تعهداتها بخصوص خزان صافر العائم هو تأكيد على مراوغة الحوثي بإعلانه الموافقة على معاينة وتقييم فريق فني تابع للأمم المتحدة لناقلة النفط صافر قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن التي خصصت لمناقشة المخاطر المترتبة على تسرب أو انفجار الناقلة"

وتابع أن "الانقلاب على التعهدات وعدم الوفاء بالالتزامات سلوك حوثي ممنهج منذ الحروب الستة مرورا بأحداث محافظة عمران واجتياح العاصمة المختطفة صنعاء مرورا باتفاق السلم والشراكة وجولات الحوار في جنيف والكويت وانتهاء باتفاقات ستوكهولم بخصوص (الحديدة، الأسرى، تعز) التي لم تنفذ أيا من بنودها".

هذا واتهم القيادي في حركة "أنصار الله" محمد علي الحوثي الأمم المتحدة بالتقصير في حل مشكلة سفينة النفط "صافر" التي ترسو قبالة سواحل محافظة الحديدة منذ عدة سنوات دون أي صيانة و تحمل مايزيد عن مليون برميل نفط خام. الحوثي طالب بإشراك طرف ثالث من خارج التحالف العربي للبت في هذه القضية قبل وقوع كارثة بيئية.

يذكر أن الناقلة صممت قبل 45 عاما وتستخدم كمنصة تخزين عائمة، محملة بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام وهي لم تخضع لأي صيانة منذ 2015، ما أدى الى تآكل هيكلها وتردي حالتها.