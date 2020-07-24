قرار مهم من القضاء السعودي بشأن عيد الأضحى

وقرر المجلس تكليف 42 محكمة للعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، وذلك لخدمة المستفيدين وإنجاز القضايا العاجلة وقضايا السجناء وأعمال التنفيذ، بحسب صحيفة "المواطن" السعودية
© REUTERS / Waleed Ali
وصرح الأمين العام للمجلس الأعلي للقضاء الدكتور محمد بن سليمان الفهيد، أن عدد المحاكم الجزائية المكلفة بالعمل خلال إجازة عيد الاضحى المبارك بلغ 18 محكمة في كل من الرياض، مكة المكرمة، جازان، جدة، المدينة المنورة، بريدة، الدمام، أبها، تبوك، حائل، عرعر، نجران، الباحة، سكاكا، الخرج، الطائف، الأحساء، القريات.
وقال الفهيد إنه تم تكليف 15 محكمة تنفيذ في كل من الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، بريدة، الدمام، أبها، تبوك، حائل، جازان نجران، سكاكا، الطائف، الأحساء، حفر الباطن، وجدة.
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