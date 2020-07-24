السعودية... 5 شروط لاستخراج تصريح العروض الترفيهية

وحددت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الجمعة، 5 شروط لإقامة العروض الترفيهية الحية التي تهدف إلى التسلية.

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وقالت إن الشروط تشمل العروض المستقلة ذات الحضور المحدود أو المصاحبة لفعاليات مصرح بها من الهيئة ومرخصة من جهات حكومية أخرى أو العروض التي تقام في المراكز التجارية.

وأضافت الهيئة العامة للترفيه، أن متطلبات الحصول على تصريح لإقامة عروض ترفيهية تتضمن وجود السجل التجاري لمقدم طلب التصريح.

وتابعت أن الحصول على تصريح إقامة عروض ترفيهية، يتطلب موافقة مالك المقر أو من يفوضه على إقامة العرض الترفيهي في المقر المشار إليه مع تحديد تاريخ ومدة إقامة العرض فيه.

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ويشترط أيضا الحصول على تفويض مصدق من الغرفة التجارية أو صورة الوكالة الشرعية وهوية المفوض أو الوكيل إذا كان مقدم الطلب غير المالك، للحصول على تصريح إقامة العروض الترفيهية.

كما تضمن الشروط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة وسداد المقابل المالي الذي تحدده الهيئة إن وجد.

يشار إلى أن الهيئة العامة للترفيه أعلنت، في وقت سابق، الإجراءات الصحية والتنظيمية لإقامة العروض الترفيهية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.