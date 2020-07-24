الجزائر...تجنيد 2000 بيطري لمراقبة أضاحي العيد

ووفقا لصحيفة "الشروق" المحلية، فإن الوزارة أكدت في بيان، اليوم الجمعة، أنها وضعت آلية للتأطير الصحي والبيطري خلال فترة العيد على مستوى نقاط البيع المرخصة، موضحة أن هذه الآلية تتعلق كذلك بهياكل الذبح المعتمدة، التي ستكون مفتوحة على مستوى القطر الوطني يوم العيد.
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ووفق ذات البيان، سيقوم البياطرة بمرافقة المربين على مستوى نقاط البيع وتوجيه المواطنين خلال عملية الذبح. كما سيساهم البياطرة، بالتعاون مع كل المصالح الأخرى، في احترام التدابير الوقائية المقررة في إطار مكافحة جائحة كورونا.
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