وزارة الخارجية الروسية: انتخابات مجلس الشعب السوري خطوة نحو الاستقرار

وقالت الخارجية، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي على الانترنت، اليوم الجمعة: "إننا نعتبر انتخابات مجلس الشعب مرحلة مهمة في تطوير الجمهورية العربية السورية الصديقة وخطوة نحو الحفاظ على استقرارها الداخلي وتعزيزه".

وأضاف البيان "من مصلحة جميع السوريين الحفاظ على الأداء الطبيعي لمؤسسات الدولة على أساس التشريع الحالي حتى في سياق التصدي للإرهابيين والاحتلال الأجنبي لمناطق معينة من البلاد".

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ونوه البيان إلى أن موسكو تولي أهمية كبيرة للمضي قدماً في العملية السياسية التي يقودها السوريون أنفسهم دون تدخل خارجي كما ينص على ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأعلن بيان وزارة الخارجية الروسية أن "روسيا تعتزم الاستمرار في اتباع خط ثابت لدعم سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا، وتزويدها بالمساعدة اللازمة لاستعادة البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية المدمرة والقضاء على عواقب الإرهاب الدولي المتفشي".

وأكد البيان أن "قلة المشاركين سببه الخوف من انتشار فيروس كورونا وخصوصا بعد تأجيل موعد الانتخابات".

وتنافس 1656 مرشحاً بينهم 200 مرشحة للفوز بعضوية مجلس الشعب المؤلف من 250 مقعداً، وبلغت نسبة المشاركة 33.17%، بحسب ما أعلنته اللجنة القضائية العليا للانتخابات في سوريا، الثلاثاء الماضي.