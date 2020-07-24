شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء السعودى يوافق على تعديل ضوابط نشاط التزيين النسائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس الوزراء السعودى، اليوم الجمعة، عن موافقته على تعديل 4 مواد فى ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي في المملكة، ونشرت وسائل الإعلام السعودية نص التعديلات التي أقرها المجلس، بحيث جاءت كالتالى: أولا: تعديل المادة (الثالثة)، لتكون بالنص الآتي: "يشتـرط لممـارسـة نشـاط التـزيين النسـائي، أن يديـر محـل النشـاط مواطنة سعـودية متفـرغة لأعمال الإدارة". ثانيا: إلغاء الفقرة (1) من المادة (الرابعة). Advertisements ثالثا: تعديل المادة (التاسعة)، لتكون بالنص الآتي: "تحدد أوقات العمل في المحل بما يتناسب مع نظام العمل ولوائحه والقرارات الوزارية المتعلقة بعمل المرأة". رابعا: تعديل المادة (الثانية عشرة)، لتكون بالنص الآتي:

"تعدل هذه الضوابط وتصدر القواعد التنفيذية اللازمة لها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية".

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