شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى: تراجع الحوثيين عن تعهداتهم بخصوص خزان صافر "مراوغة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد معمر الإريانى، وزير الإعلام اليمنى، أن مليشيا الحوثى تراجعت عن تعهداتها بخصوص خزان صافر العائم، مشيرًا إلى أن الانقلاب على التعهدات وعدم الوفاء بالالتزامات سلوك حوثى ممنهج منذ الحروب الستة مرورا بأحداث محافظة عمران واجتياح العاصمة المختطفة صنعاء، مطالبا المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ مواقف حازمة تجاه استمرار تلاعب مليشيا الحوثى بالملف واتخاذه أداة للابتزاز والمساومة.

وكتب الإريانى، عبر حسابه على تويتر: "تراجع المليشيا الحوثية عن تعهداتها بخصوص خزان صافر العائم، تأكيد لما أشرنا اليه سابقا من مراوغة الحوثى بإعلانه الموافقة على معاينة وتقييم فريق فنى تابع للأمم المتحدة لناقلة النفط صافر، قبيل انعقاد جلسة مجلس الأمن التى خصصت لمناقشة المخاطر المترتبة على تسرب أو انفجار الناقلة".

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وأضاف الإريانى: "الانقلاب على التعهدات وعدم الوفاء بالالتزامات سلوك حوثى ممنهج منذ الحروب الستة مرورا بأحداث محافظة عمران واجتياح العاصمة المختطفة صنعاء، مرورا باتفاق السلم والشراكة وجولات الحوار فى جنيف والكويت وانتهاء باتفاقات ستوكهولم بخصوص الحديدة، الأسرى، تعز، التى لم تنفذ أيا من بنودها".



وتابع الإريانى: "المجتمع الدولى والأمم المتحدة ومجلس الأمن مطالبين باتخاذ مواقف حازمة تجاه استمرار تلاعب مليشيا الحوثى بالملف واتخاذه أداة للابتزاز والمساومة، ووقوفها حجر عثرة أمام معالجات حقيقية تنهى مخاطر تسرب أو غرق أو انفجار الناقلة وما تمثله من تهديد بيئى كارثى على اليمن والإقليم والعالم".



