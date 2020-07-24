شكرا لقرائتكم خبر عن وصول أول دفعة من حجاج بيت الله إلى جدة وسط إجراءات احترازية دقيقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت وزارة الحج والعمرة، بالتعاون مع هيئة الطيران المدنى، اليوم الجمعة، فى مطار الملك عبد العزيز الدولى بجدة، الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام، القادمين من مطار الأمير نايف بمنطقة القصيم، وسط إجراءات احترازية ووقائية دقيقة للوقاية من تفشى وباء فيروس كورونا "كوفيد – 19".





ونشر الحساب الرسمى لوزارة الحج والعمرة على تويتر، كذلك حساب مطار الملك عبد الدولى بجدة، صورا من وصل حجاج بيت الله الحرام لأداء شعيرة الحج بالأراضى المقدسة.





يأتى ذلك بعدما أتمت الجهات المعنية، كافة التجهيزات المعدة لخدمة حجاج هذا العام، التى تطبق بها جميع الإجراءات الصحية من خلال خطة تنفيذية شاملة من جميع الجهات الأمنية والصحية والخدمية، المنبثقة من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على توفير كل ما من شأنه تقديم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام.

يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة السعودية، جهزت فندقاً متكاملاً لاستقبال الحجاج وتسكينهم فى مكة المكرمة، بدءا من الرابع من ذى الحجة، قبل ذهابهم إلى منى، حيث خصصت غرفة لكل حاج بتجهيزاتها الكاملة، وضعت فيها علب ماء زمزم المعقمة، ووجبات خفيفة وصحن فاكهة وحلويات، بالإضافة إلى قوائم الطعام التى توفر الوجبات الرئيسية للحجاج.





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