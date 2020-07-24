شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة قتل بشعة فى الجزائر.. شرطى يقتل زوجته وشقيقها ووالديها ويسلم نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد حى لاروكاد بولاية المسيلة قى الجزائر، صباح اليوم الجمعة، جريمة قتل بشعة مروعة راح ضحيتها أربعة أشخاص من عائلة واحدة.

ووفقا لبوابتى النهار والشروق الجزائرية، فإن الجانى قام بقتل زوجته ووالدها ووالدتها وأخيها، بطلقات سلاح نارى، فيما رجحت مصادر أن الأسباب الأولية تعود لمشاكل عائلية، حيث سلم الجانى نفسه لمصالح الأمن بعد ارتكابه الجريمة.



Advertisements وأفاد بيان صادر عن المديرية العامة للأمن الوطنى الجزائرى، أن عون شرطة يعمل بأمن ولاية عنابة تنقل على الساعة 08:45 دقيقة صباحا إلى مدينة المسيلة، حيث يتواجد مقر سكن عائلة زوجته، التى كانت الزوجة ذهبت إليه بعد خلاف عائلى".

وذكر البيان، أن الشرطى أقدم فى مسكن والدى الزوجة وفى ظروف لم يتم تحديدها بعد على استخدام سلاحه الوظيفى مصيبا فى عين المكان زوجته وأخيها بالإضافة إلى والديها إصابات مميتة، ليسلم نفسه بعد ذلك إلى مصالح أمن الولاية.



شقيق زوجة الشرطى ضحية المجزرة

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطنى، أن التحقيق المفتوح حاليا من طرف النيابة المختصة إقليميا سيحدد الأسباب والدوافع التى أدت إلى هذه المأساة.



