شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة العراقية تسجل 2485 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1863 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، تسجيل 2485 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وشفاء 1863 حالة.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم فحص 18234 نموذجا في جميع المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (879399)".

وأضاف، أن "مختبرات الوزارة سجلت 2485 إصابة جديدة بكورونا، وكما يلي: بغداد/ الرصافة 382، بغداد/ الكرخ 375، مدينة الطب 69، النجف 125، السليمانية 141، أربيل 101، دهوك 3، كربلاء 187، كركوك 137، ديالى 88، واسط 105، البصرة 258، ميسان 60، بابل 140، الديوانية 71، ذي قار 64، الأنبار 15، المثنى 36، نينوى 28، صلاح الدين 100".

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وتابع، أن "حالات الشفاء بلغت 1863 حالة، موزعة كالتالي: بغداد/ الرصافة 212، بغداد/ الكرخ 300، مدينة الطب 102، النجف الأشرف 249، السليمانية 38، أربيل 114، دهوك 7، كربلاء 124، كركوك 102، ديالى 85، واسط 228، البصرة 117، ميسان 73، بابل 80، الديوانية 72، ذي قار 50، الأنبار 12، نينوى 22، صلاح الدين 5".

وأشار إلى أن "الوفيات الجديدة بكورونا بلغت 90 حالة، وكما يلي: بغداد/ الرصافة 14، بغداد/ الكرخ 8، مدينة الطب 5، النجف 1، السليمانية 10، أربيل 1، كربلاء 9، كركوك 5، ديالى 1، واسط 6، البصرة 8، ميسان 4، بابل 2، الديوانية 4، ذي قار 2، الأنبار 1، المثنى 3، نينوى 1، صلاح الدين 5".

ولفت إلى أن "الموقف الوبائي لفيروس كورونا في العراق أصبح كما يلي: مجموع الشفاء 71268 (نسبة الشفاء 68%)، مجموع الإصابات 104711، الراقدون الكلي 29231، الراقدون في العناية المركزة 456، مجموع الوفيات 4212".