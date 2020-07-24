الجزائر: وفاة 1065 شخصا وإصابة 9708 آخرين خلال ال5 أشهر في حوادث المرور

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقي 1065 شخص في الجزائر حتفهم وأصيب 9708 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة في 7216 حادث مرور سجل على مستوى المناطق الحضرية والريفية عبر التراب الوطني خلال الخمسة أشهر الاولى من السنة الجارية، حسب ما أفادت به يوم الخميس المندوبية الوطنية للأمن في الطرق، حسبما نشرت وكالة الأنباء الجزائرية.
وسجلت حوادث المرور خلال هذه الفترة انخفاضا في جميع المؤشرات قدر ب -24.69 % في عدد الحوادث و -21.37% في عدد القتلى و -26.47 % في عدد الجرحى و ذلك مقارنة بالسداسي الاول من سنة 2019.
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