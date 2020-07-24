شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تسجل 2485 إصابة كورونا و 90 حالة وفاة جديدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت العراق 2485 إصابة كورونا و 90 حالة وفاة جديدة، وذلك حسبما أفادت فضائية العربية، في خبر عاجل منذ قليل.
وتجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى العراق 100 ألف حالة، بعدما قالت وزارة الصحة أمس الخميس إن العدد بلغ 102226 إصابة.
وذكرت الوزارة فى بيان أن ما لا يقل عن 4122 شخصا توفوا جراء الإصابة بمرض كوفيد-19 فى العراق، وكثيرا ما سجل العراق ما يربو على ألفى إصابة جديدة يوميا بالمرض فى الأسابيع الماضية فى ظل تسارع وتيرة انتشار الفيروس.
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