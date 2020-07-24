المغرب.. صلاة عيد الأضحى في المنازل

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365



أعلن المغرب الجمعة، منع صلاة عيد الأضحى بالمصلى والمساجد، وجواز إقامتها في المنازل دون خطبة، كإجراء احترازي لمنع تفشي فيروس كورونا.

جاء ذلك بحسب بيان لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية، اطلعت الخليج 365 على نسخة منه.

ولفت البيان إلى أن "الاحتراز من عدوى كورونا، لا يسمح بإقامة صلاة عيد الأضحى بالمصليات والمساجد".



وأكدت الوزارة "جواز إقامة صلاة العيد في البيوت، دون خطبة الصلاة".



وقررت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب، إعادة فتح المساجد لجميع الصلوات ما عدا صلاة الجمعة، منذ 15 يوليو/تموز الجاري، بعد إغلاقها منذ نحو 4 أشهر لمنع تفشي كورونا.



ولفت البيان إلى أن "المساجد ستظل مغلقة بالنسبة لصلاة الجمعة إلى أن يعلن في وقت لاحق عن التاريخ الذي ستفتح فيه".



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وفي 16 مارس/آذار الماضي، أفتى المجلس العلمي الأعلى (أعلى هيئة علمية في المملكة)، بضرورة إغلاق المساجد لمنع تفشي الفيروس، وهو ما تم بالفعل.



والشهر الماضي، قررت الحكومة المغربية استئناف الأنشطة التجارية والترفيهية والنقل العام بين المدن، والرحلات الجوية الداخلية، وفق شروط محددة.



كما قررت فتح الشواطئ، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي، واستئناف الأنشطة السياحية الداخلية، وفتح المؤسسات السياحية، وفق شروط مثل السماح باستخدام 75 بالمئة من الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي.



وتُستثنى من هذه الإجراءات مدن مراكش وآسفي (غرب) وطنجة والعرائش والقنيطرة (شمال)، لأنها تسجل أعدادا أكبر من الإصابات مقارنة بالمدن الأخرى.



وحتى مساء الخميس، سجل المغرب، 18ألفا و264 إصابة بكورونا؛ منها 292 وفاة، و15 ألفا و872 حالة تعاف.

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