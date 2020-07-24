إسرائيل تمنع صلاة الجمعة على أرض "قيد الاستيطان" بالضفة

رام الله/ الخليج 365

منع الجيش الإسرائيلي، عشرات الفلسطينيين من أداء صلاة الجمعة على أرض مهددة بالاستيطان بالضفة الغربية.

وقال شهود عيان للأناضول إن الجيش الإسرائيلي قام بتفريق مسيرة مناهضة للاستيطان في قرية حارس بمحافظة سلفيت بالضفة الغربية.

وأوضح الشهود أن قوات الجيش منعت عشرات المشاركين في المسيرة من إقامة صلاة الجمعة على أرض مهددة بالمصادرة لصالح الاستيطان.

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وتشهد عدد من القرى الفلسطينية، فعاليات أسبوعية أيام الجمعة، رفضا لمصادرة أراضيها لصالح المستوطنات والمشاريع الاستيطانية الإسرائيلية.

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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