10 آلاف يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365

أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى في ظل إجراءات السلامة للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في تصريح مكتوب إن 10 آلاف أدوا صلاة الجمعة اليوم بالمسجد.

ودعا خطيب المسجد الشيخ يوسف أبو سنينة إلى الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية عشية حلول عيد الأضحى المبارك.

كما دعا المصلين إلى الالتزام بتعليمات دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس وحراس المسجد وفرق النظام للوقاية من فيروس كورونا.

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وقامت فرق النظام وحراس المسجد بتوزيع كمامات ومواد تعقيم على المصلين.

كما ساعد حراس المسجد وفرق النظام المصلين على الحفاظ على التباعد فيما بينهم أثناء الصلاة.

وكانت خطبة الجمعة مقتضبة كإجراء وقائي.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس دعت المصلين إلى الالتزام بالصلاة في ساحات المسجد مع الالتزام بالحفاظ على التباعد والمسافة اللازمة بين كل مصل والالتزام التام بارتداء الكمامات وإحضار سجاد صلاة خاصة من قبل كل مصل.



والجمعة أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 3 حالات وفاة و537 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، 287 منها في القدس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.