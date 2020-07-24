“الزكاة” تحذر من عقوبة عدم تقديم الإقرار الضريبي في مواعيده

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل وجوب تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة. وقالت “الزكاة والدخل” عبر حسابها الرسمي بـ”تويتر”: عدم تقديم الإقرار الضريبي في المواعيد المحددة، عقوبته غرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها.

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