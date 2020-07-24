وظائف شاغرة في هيئة تنمية الصادرات

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طرحت هيئة تنمية الصادرات السعودية وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس، وذلك للعمل في الهيئة بالرياض، بمسميات أخصائية تطوير تنظيمي، ومحلل مالي.
واشترطت على المتقدم لشغل هذه الوظائف أن يكون سعودي الجنسية، وحاصل على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصصات إدارة الأعمال أو المالية.
كما اشترطت ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً، وألا يكون على رأس العمل سواء في القطاع العام أو الخاص، مضيفة أن التقديم متاح الآن على الرابط التالي :
أخصائي تطوير تنظيمي (نساء) : أضغط هنا
محلل مالي (رجال) : أضغط هنا
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