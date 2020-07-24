شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. وصول الدفعة الأولى من الحجاج إلى مطار جدة قادمين من القصيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن وصولالدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة.

وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر موقع تويتر، اليوم الجمعة:”وسط إجراءات احترازية ووقائية دقيقة، استقبلت وزارة الحج والعمرة بالتعاون مع هيئة الطيران المدني اليوم الجمعة في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الدفعة الأولى من حجاج بيت الله الحرام القادمين من منطقة القصيم”.

وبحسب التنظيم المقرر لموسم هذا العام الاستثنائي، سيتوجه الحجاج إلى مكة المكرمة لقضاء عدة أيام في أحد فنادق مكة.

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وفي أثناء وجودهم في الفندق ستقدم لهم الرعاية الصحية والكشف عن أي عوارض لفيروس «كورونا»، بعد ذلك سيتوجه الحجاج بصحبة فرق طبية إلى مشعر عرفات، الذي خصصت فيه وزارة الحج والعمرة مخيماً لاستقبالهم والمكوث فيه حتى مغيب الشمس.

فيما وضعت وزارة الحج مع الجهات المعنية خططاً وآليات لنقل الحجاج بشكل متباعد لتمكينهم من الوقوف على جبل «الرحمة» يوم التاسع من ذو الحجة (الخميس 30 يوليو)، وفق ضوابط صحية تضمن توافر اشتراط التباعد بين الحجاج.

ومع مغيب الشمس سينتقل الحجاج إلى مشعر مزدلفة، ومسجد المشعر الحرام، وفق مسارات محددة وتنظيمات نقل تخضع لاشتراطات السلامة الصحية. حيث خصص في هذه المواقع ثلاث أماكن مساحة كل منها 40 قدماً مجهزة بأحدث طرق تقديم الطعام والوجبات للحجاج في مشعر مزدلفة.