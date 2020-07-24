شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» تُعلن ساعات العمل خلال إجازة «عيد الأضحى» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدتالجماركالسعوديةأنالعملالجمركيخلالإجازةعيدالأضحىالمباركلعام1441هـمستمرفيعدد من القطاعات والخدمات .
وأعلن الحساب الرسمي للجمارك السعودية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الجمعة،عن ساعات العمل في إجازة العيد في كل ما يخص فسح البضائع والنقل السريع مع مركز الاتصال الموّحد بالإضافة إلى البريد المركزي.
وأشار الحساب إلى أنفسح البضائع والنقل السريع ومركز الاتصال الموّحد يعملون على مدى 24 ساعة يوميًا.
بينما يعمل البريد المركزيمن الأحد إلى السبت،من الساعة 9:30 ص وحتى الـ 2:30 م .
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