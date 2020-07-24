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وأشارت إلى أنه بخلاف الرحلات الخارجية، فإن هناك رحلات داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة وأسوان، ورحلات الشحن الجوي ورحلات استثنائية إلى كل من المدينة المنورة - جدة -الرياض - القصيم - إسطنبول - الجزائر ورحلتين جويتين إلى الكويت ومسقط.
وأفادت شركة "مصر للطيران"، بأن جميع هذه الرحلات تنقل اليوم الجمعة، ما يقرب من 4000 راكب.
كانت هذه تفاصيل خبر "مصر للطيران" تشهد اليوم أعلى معدل تشغيل منذ استئناف الرحلات الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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