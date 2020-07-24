تقديرات الجيش الإسرائيلي: حادثة الجولان ليست ردا من "حزب الله"

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وأفادت القناة العبرية الـ"13"، مساء اليوم الجمعة، بأن الانفجار الذي وقع صباح اليوم بالقرب من الحدود السورية الإسرائيلية، ليست ردا من قبل حزب الله اللبناني على مقتل أحد عناصره في دمشق، الاثنين الماضي.

وذكرت القناة على موقعها الإلكتروني أن قذائف مضادة للطائرات أطلقت باتجاه طائرة مسيرة إسرائيلية، إلا أن القذائف سقطت في الجانب السوري من الحدود، قرب الجدار الفاصل في منطقة مجدل شمس في الجولان السوري المحتل.

وقال مصدر ميداني في ريف القنيطرة إن المضادات الأرضية التابعة للجيش السوري أطلقت نيرانها باتجاه هدف معاد فوق سماء بلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي قادما من الجولان المحتل.

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وأكد المصدر أن جميع أصوات الانفجارات التي سمع دويها في أرجاء المنطقة، ناجمة عن عملية التصدي من قبل مضادات الجيش السوري في الشرق.

ورجح المصدر أن الهدف المعادي هو عبارة عن طائرة إسرائيلية مسيرة حاولت دخول الأجواء السورية قادمة من منطقة الجولان المحتلة وتمكنت الدفاعات الجوية من التصدي لها.

وفي سياق متصل، تأتي هذه المناوشات على الحدود السورية الإسرائيلية، في ظل التوترات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد مقتل عنصر من "حزب الله"، الأسبوع الماضي، حيث سبق أن نعى الحزب اللبناني أحد مقاتليه، ويدعى علي كامل محسن، والذي قتل في الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي.