شكرا لقرائتكم خبر عن العمليات المشتركة العراقية: التحالف الدولي سيسلم القوات الأمنية مواقع جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت قيادة العمليات المشتركة بالعراق أن التحالف الدولي سيسلم القوات الأمنية مواقع جديدة، فيما أشارت إلى أن تسليم المعسكرات يتم وفق جدول زمني.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) قال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي: إن"التحالف الدولي لا يزال يدعم العراق في محاربة عصابات داعش الإرهابية، وأن هناك أكثر من 61 دولة تقوم بهذا الدعم"، لافتاً إلى أن"التحالف الدولي سيقوم بالقريب العاجل بتسليم بعض المواقع التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة والتحالف".

وأضاف الخفاجي أن"هناك جدولاً زمنياً أعد بين الحكومة وقوات التحالف الدولي لتسليم المعسكرات"، مبيناً أنه"وفق هذا الجدول الزمني تم تسليم العديد من المعسكرات إلى قوات الأمن العراقية".

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وأشار إلى أن"الحكومة والتحالف الدولي ملتزمان بموعد تسليم المواقع ،وهناك تنسيق عالٍ في هذا الصدد".

وكانت قيادة العمليات المشتركة قد تسلمت في وقت سابق، مقر مستشاري قوات التحالف الدولي ( الفرنسيين ) ،الذين كانوا يشغلونه في العاصمة بغداد، كما تسلمت عدداً من المعسكرات في القواعد ضمن اتفاق بين الجانبين.