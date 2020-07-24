شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لبنان لسفير الاتحاد الأوروبى: مكافحة الفساد لن تتوقف عند مؤسسة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس جمهورية لبنان العماد ميشال عون، فى القصر الجمهورى فى بعبدا، اليوم الجمعة، سفير الاتحاد الأوروبى فى لبنان رالف طراف، وبحث معه الأوضاع العامة وموقف الاتحاد الأوروبى منها.

وقال عون، فى تصريحات نقلها الحساب الرسمى للرئاسة اللبنانية على تويتر، لسفير الاتحاد الأوروبى، إن عملية مكافحة الفساد لن تتوقف عند مؤسسة واحدة، والتدقيق الجنائى فى حسابات مصرف لبنان سيساعد فى معرفة واقع المال العام.



رئاسة لبنان

وكان رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، أبلغ وزير الخارجية الفرنسى جان ايف لودريان الذى استقبله أمس فى قصر بعبدا، أن لبنان يتطلع إلى مساعدة فرنسا فى مسيرة الإصلاحات ومكافحة الفساد التى بدأها منذ بداية ولايته الرئاسية، ومن خلال سلسلة قرارات اتخذتها الحكومة اللبنانية فى إطار الخطة التى وضعت للتعافى المالى والاقتصادى، معتبراً أن العلاقات اللبنانية- الفرنسية المتجذرة فى التاريخ، تفرض مثل هذا التعاون لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

Advertisements

وعرض الرئيس اللبنانى للوزير لودريان الظروف الصعبة التى يمرّ بها لبنان، سواء من الناحية الاقتصادية والمالية أو من ناحية تداعيات وباء "كورونا"، مشيراً إلى الجهود التى تُبذل من أجل الخروج من الأزمة الراهنة بكل وجوهها، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.

وتحدث الرئيس اللبنانى عن التداعيات التى خلّفتها الحرب فى سوريا على الاقتصاد اللبنانى بعد اغلاق الحدود، وكذلك مسألة النازحين السوريين التى كبّدت لبنان خسائر تتجاوز الـ40 مليار دولار وفق المعطيات المتوافرة لدى المنظمات الدولية. وعرض الرئيس اللبنانى للوزير الفرنسى الخطوات التى تحققت فى مجال مكافحة الفساد ومنها اقرار التدقيق الجنائي، إضافة إلى التدقيق الحسابى الذى أظهر وجود خلل فى مالية الدولة، متحدثاً عن صعوبات وعراقيل تواجه مكافحة الفساد، خصوصاً مع وجود متورطين كثر فيه، يمارسون ضغوطاً عديدة لوقفها.

شدد عون على تمسك لبنان بقرار مجلس الامن الدولى رقم 1701، شاكراً لفرنسا الدور الذى تلعبه دائماً فى إطار التجديد سنوياً للقوات الدولية العاملة فى الجنوب "اليونيفيل"، مؤكداً أن لهذا الدور أهمية خاصة فى التجديد المقبل لهذه القوات. واعتبر أن الدعم الفرنسى للبنان أساسى فى هذه المرحلة، وفى ذلك فائدة متبادلة للبلدين الصديقين.

وحمّل رئيس الجمهورية اللبنانى الوزير لودريان رسالة إلى الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون ضمّنها شكره للمواقف التى يتخذها حيال لبنان وللمبادرات التى قام بها فى هذا الاطار.