شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح الإجراء المتبع حال خروج مقيم ولم يعد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت المديرية العامة للجوازات الإجراء المتبع حول إصدار تأشيرة لمقيم حصل على تأشيرة خروج وعودة ولم يعود إلى المملكة قبل انتهاء التأشيرة.
وأكدت في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر” حول المدة المسموحة لمن خرج ولم يعد، أن من خرج ولم يعد، فإن التعليمات تمنع رجوعه إلى المملكة لمدة ثلاث سنوات.
وأضافت أنه ينبغي على صاحب العمل السابق إصدار تأشيرة جديدة لا تشمل التابعين.
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