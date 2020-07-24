شكرا لقرائتكم خبر عن بالخطوات.. «الزكاة والدخل» توضح كيفية تحويل الإقرار الضريبي من شهري إلى ربع سنوي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، خطوات تغيير الفترة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي الخاص بضريبة القيمة المضافة وتحويله من إقرار شهري إلى ربع سنوي. وأكدت الهيئة في “إنفوجراف” نشرته على حسابها الرسمي بموقع ” تويتر” أن المكلف الذي يرغب في تغيير فترة تقديم ملفه الضريبي الخاص بضريبة القيمة المضافة إلكترونياً عبر بوابة الهيئة الإلكترونية عليه اتباع الخطوات التالية: الدخول إلى بوابة الهيئة اختيار الضرائب غير المباشرة Advertisements اختيار ضريبة القيمة المضافة اختيار طلبات المكلف الدخول على إنشاء طلب تسجيل طلب تغيير فترة تقديم الإقرار الضريبي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالخطوات.. «الزكاة والدخل» توضح كيفية تحويل الإقرار الضريبي من شهري إلى ربع سنوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.