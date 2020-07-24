جاء ذلك في سياق تقرير أممي استند إلى دراسة نفذتها منظمة "يونيسف: أكد أن حوالى 1.1 مليون طفل في السودان يعانون من "الجوع الشديد" في واحدة من أسوأ الأزمات الغذائية التي تواجه السودان في السنوات الأخيرة، حسبما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا".
© Sputnik . Amro Omran
كما يعاني أكثر من 9.6 مليون شخص في السودان حاليا من انعدام الأمن الغذائي الشديد ونصف هذا العدد هم من الأطفال، وفقًا لتقديرات "يونيسف".
ويوجد بالسودان أكبر عدد من الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في العالم ولم يتحسن الوضع خلال الثلاثين سنة الماضية حيث يعاني أكثر من 38 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة من التقزم (قصر لا يتناسب والعمر) وأن 2.6 مليون طفل يحتاجون إلى مساعدات إنسانية.
وشددت المنظمة على أن هذا الوضع يتطلب زيادة عاجلة في العمليات الإنسانية وأشارت إلى أن حكومة السودان الانتقالية شرعت الآن في إنفاذ برنامج دعم الأسرة، بمساعدة من برنامج الأغذية العالمي، للتخفيف من أثر المضاعفات ذات الصلة بكرونا 19 على الأسر الضعيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من مليون طفل سوداني معرضون للجوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.