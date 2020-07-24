مسؤول إسرائيلي: "حزب الله" يهاجمنا عن طريق البحر

© AP Photo / Ariel Schalit

ونقلت صحيفة "يسرائيل هايوم" العبرية، اليوم الجمعة، عن مسؤول عسكري إسرائيلي أن "حزب الله" مهتم بمهاجمة إسرائيل عن طريق البحر، وأنه يطوّر قدرات تسمح له بذلك، في مواجهة قادمة.

وأوضح قائد قاعدة حيفا العسكرية البحرية، العميد غيل أغينسكي، أن سلاح البحرية الإسرائيلي مستعد لأي تحديات مهما كانت كبيرة، وبأن حماية منصات الغاز الطبيعي الإسرائيلية في البحر المتوسط، في أعلى سلم أولويات الجيش الإسرائيلي.

ولفت العميد أغينسكي إلى أنه إذا أراد "حزب الله" إلحاق ضرر استراتيجي، فسيحاول ضرب منصات الغاز، مشيرا إلى أن بلاده تمتلك 5 حقول غاز طبيعي في البحر المتوسط، وهي تامار، وتامار الجنوبي، وقرش، وتمساح، وليفياثان.

Advertisements

ونوهت الصحيفة العبرية أن هذه التصريحات جاءت على خلفية التوترات في على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، بعد مقتل عنصر من "حزب الله"، الأسبوع الماضي، حيث سبق أن نعى الحزب اللبناني أحد مقاتليه، ويدعى علي كامل محسن، الذي قتل في الغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي.

وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قد ذكرت، يوم الاثنين الماضي، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة، دمشق، حيث تصدت لعدوان إسرائيلي من فوق منطقة مجدل شمس، بالجولان السوري المحتل.

وأعلنت وزارة الدفاع السورية إصابة 7 جنود وحدوث بعض الأضرار المادية جراء الغارات الصاروخية التي شنتها إسرائيل على جنوب دمشق.