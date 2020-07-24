وقال القاسمي في رسالته عبر مقطع فيديو تم تداوله على الحساب الرسمي لموقع الشارقة للأخبار على "تويتر": "أنا بقول لشعب مصر .. دوس على المر سير .. خل أحزاننا في الداخل تبقى شعلة والعة في قلوبنا تنبهنا بأي خطر سيأتي".
كما حث المصريين على ضرورة الحفاظ على الحالة الثورية التي يعيشها من أجل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة المصرية في الأونة الأخيرة، قائلا: "بطلب من كل فرد مصري أن يبقى في ثوريته من أصغر موظف إلى أعلى موظف من الشاب والمرأة والطفل، فنحن الأن أمام مسيرة جديدة إن شاء الله".
وتابع "مصر هي الدعامة ونحن الآن أمام أن نكون أو لا نكون".
كانت هذه تفاصيل خبر حاكم إمارة الشارقة يوجه رسالة للشعب المصري... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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