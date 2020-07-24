مصر بصدد تقليل زمن خطبة الجمعة إلى 7 دقائق

وأفادت مصادر في وزارة الأوقاف لموقع "اليوم السابع"، بأن أحد الضوابط المطروحة من بين إجراءات عودة صلاة الجمعة في المساجد، هو تقليل زمن الخطبة بدلا من 20 دقيقة ليكون 7 دقائق أو 10 دقائق على أقصى تقدير.
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ونقلت وزارة الأوقاف صلاة الجمعة اليوم، من مسجد السلطان أبو العلا في القاهرة، فيما وجهت الوزارة بضرورة التأكد من ظهور علامات التباعد بين المصلين، وعدم فتح دورات المياه في المسجد وعدم السماح للمصلين الذين سيتم تحديدهم بضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في نقل صلاة الجمعة على مدار الأسابيع الماضية.
وأكدت وزارة الأوقاف أن خطبة الجمعة تتم بذات ضوابط إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال عدا الجمعة المقامة بمسجد السلطان أبو العلا في القاهرة.
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