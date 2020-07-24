شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى للسراج: أولويتنا فى ليبيا وقف إطلاق النار واستئناف تصدير النفط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاتحاد الأوروبى لـ"فايز السراج، أن الأولوية فى ليبيا وقف النار واستئناف تصدير النفط، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية" فى خبر عاجل منذ قليل.

Advertisements

فيما ناقش رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيله صالح مع السفير الأمريكى لدى ليبيا ريتشارد نورلاند ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار وعدم التصعيد العسكرى ووقف التدخلات الخارجية فى ليبيا.



جاء ذلك خلال اتصال هاتفى أجراه السفير الأمريكى برئيس مجلس النواب الليبى، لبحث آخر تطورات الأوضاع فى ليبيا والمنطقة، إلى جانب سبل إنهاء الأزمة السياسية وضرورة إيجاد حل سياسى ينهى حالة الانقسام فى البلاد، حسب بيان منشور على الموقع الإلكترونى لمجلس النواب.



وأشار البيان إلى تأكيد رئيس مجلس النواب للسفير الأمريكى على ضرورة وضع آلية لتوزيع العائدات النفطية بشكل عادل وشفاف بين كافة أبناء الشعب الليبى.