شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 537 إصابة جديدة بكورونا وثلاث وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، إنها سجلت 537 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان "الإصابات في مدينة القدس لا تزال تسجل ارتفاعا مطردا، حيث سجلت المدينة 188 حالة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية". وتابعت "حالات الوفاة الجديدة سجلت جميعها في محافظة الخليل، بينها حالتان صباح اليوم لمواطنة (68 عاما) من بيت عوا ومواطن (54 عاما) من مدينة الخليل، لترتفع حصيلة الوفيات جراء الفيروس في المحافظة إلى 59 حالة".

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وذكرت الوزارة أن بين المصابين "14 حالة في غرف العناية المكثفة، بينها 4 حالات على أجهزة التنفس الاصطناعي".

وأضاف البيان أن إجمالي الحالات النشطة منذ انتشار الفيروس في مارس آذار الماضي "ارتفع إلى 8710، فيما ارتفع عدد حالات التعافي إلى 3629، وحالات الوفاة إلى 73".

وتخضع الضفة الغربية بناء على قرار من الحكومة الفلسطينية لإغلاق شامل من مساء أمس الخميس حتى صباح الأحد مع السماح للمخابز والصيدليات بالعمل.