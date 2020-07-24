شكرا لقرائتكم خبر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمدد اعتقال محافظ القدس 7 أيام والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم/ الجمعة/، اعتقال محافظ القدس عدنان غيث، 7 أيام للتحقيق في زنازين سجن عسقلان.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن المحامي رامي عثمان قوله: إنه تم تأجيل النظر في قضية محافظ القدس حتى يوم الخميس المقبل.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت المحافظ غيث من منزله في بلدة سلوان بمدينة القدس المحتلة الأحد الماضي، وتظاهر العشرات من أبناء القدس رفضا لتمديد اعتقاله أمام المحكمة وطالبوا بالإفراج عنه.
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