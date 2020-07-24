شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الأميرى بالكويت: حالة الشيخ صباح الأحمد مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الديوان الأميرى بالكويت أن الشيخ صباح الأحمد بحالة صحية مستقرة، وذلك عقب وصوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لاستكمال العلاج. وفق صحيفة الراى.



وكان الأمير غادر أرض الوطن فجر أمس متوجهاً إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج، وتلقى الأمير برقيات اطمئنان على صحته من عدد من قادة ومسؤولي الدول تمنوا له دوام الصحة وموفور العافية.

وقد كان فى وداع الأمير على أرض المطار نائب الأمير، وولى العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الأمة مرزوق على الغانم، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء وعدد من كبار المسؤولين بالدولة.

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وكانت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، ذكرت أن أمير الكويت، غادر الكويت فى وقت مبكر، أمس الخميس، متوجها إلى الولايات المتحدة لاستكمال العلاج الطبى.

وقد سبق أن أعلن الديوان الأميرى أن الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خضع لجراحة ناجحة الأحد الماضى.