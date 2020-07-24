بث مباشر لأول صلاة جمعة فى الأيام العشرة الأوائل من ذى الحجة بالمسجد النبوى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يؤدى المصلون اليوم أول صلاة جمعة فى المسجد النبوى بالأيام العشرة الأوائل فى ذى الحجة، وسط منظومة متكاملة من الإجراءات الاحترازية ضد وباء كورونا، وحرص المصلون على الالتزام بالتباعد الاجتماعى والسجادة الخاصة بكل مصلى، وفق مانقلت قناة السنة النبوية. Advertisements وتعد الأيام العشرة الأوائل من ذى الحجة من أعظم الأزمنة والأوقات؛ فقد فضلها الله عن غيرها من الأوقات، وميزها عن أوقاتٍ أخرى بالعديد من الفضائل والميّزات؛ شحذاً للهِمَم والعزائم، وسَعياً إلى زيادة الأجور والحسنات؛ إذ تجتمع فيها أمّهات العبادات؛ من صلاةٍ، وصيامٍ، وحجٍ وغيرها، ولا يكون ذلك في غير العَشر من أيام السنة، وقد بين العلماء أن أيام العشر من ذي الحجّة أفضل من الأيّام العشر الأخيرة من شهر رمضان، أما ليالي العشر الأخيرة من شهر رمضان فهي أفضل من ليالي العشر من ذي الحِجّة.

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