إسرائيل: انفجارات قرب السياج الحدودي مع سوريا

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365
قال الجيش الإسرائيلي الجمعة إن "دوي انفجارات سمعت بالقرب من السياج الحدودي مع سوريا".
وأضاف الجيش في بيان أن "الانفجارات وقعت في الشق السوري، والشظايا (لم يحدد طبيعتها) ألحقت أضرارا بمبنى، وسيارة مدنية داخل الأراضي الإسرائيلية".
وأشار الجيش إلى أن تفاصيل الحادث "قيد الفحص"، فيما لم يصدر تعليق فوري من جانب النظام السوري.
والخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي تعزيز قواته على الحدود الشمالية.
واعتبرت وسائل إعلام عبرية أن تعزيز القوات جاء تحسبا لعمليات من منظمة "حزب الله" اللبنانية بعد هجوم منسوب إلى إسرائيل في سوريا الإثنين أدى إلى مقتل عنصر من الحزب.
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