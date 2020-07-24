محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال محافظ القدس

القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الخليج 365

مددت محكمة إسرائيلية، الجمعة، اعتقال محافظ مدينة القدس عدنان غيث حتى الخميس المقبل، دون الكشف عن التهم الموجهة إليه.



وقال رامي عثمان محامي المحافظ للصحفيين إن "محكمة الصلح الإسرائيلية بالقدس الغربية، مددت اعتقال المحافظ حتى الخميس المقبل".



وأضاف عثمان أنه "يعتزم الاعتراض على هذا القرار لدى المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية في وقت لاحق اليوم".



والأحد الماضي اعتقلت الشرطة الإسرائيلية المحافظ غيث بعد اقتحام منزله في بلدة سلوان بالقدس المحتلة.



وتحقق الشرطة الإسرائيلية مع غيث بملف ترفض الكشف عن تفاصيله.



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في سياق متصل، أفاد مراسل الخليج 365 بأن عددا من الفلسطينيين تظاهروا قبالة "محكمة الصلح" للمطالبة بإطلاق سراح غيث.



وحمل المتظاهرون صورا لغيث، وهتفوا بشعارات طالبت بإطلاق سراحه.



والخميس، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بضغط دولي على إسرائيل لإطلاق سراح غيث.



كما أدانت الرئاسة الفلسطينية، اعتقال غيث، معتبرة أن ذلك يأتي ضمن "حملة استهداف إسرائيلية للمناضلين من أبناء مدينة القدس والإجراءات التعسفية بحقهم".

ووفق وكالة أنباء "وفا" الرسمية، "اعتقل غيث من قبل قوات الاحتلال أكثر من 17 مرة منذ توليه منصب محافظ القدس عام 2018، كما تمنعه من دخول الضفة العربية، بذريعة تواصله مع القيادة الفلسطينية".

وتشن السلطات الإسرائيلية بشكل دائم، حملات ضد التواجد الفلسطيني الرسمي داخل مدينة القدس، وتشمل إغلاق مؤسسات واعتقال وإبعاد شخصيات.

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