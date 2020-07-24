الجيش الإسرائيلي: سماع دوي انفجارات بالقرب من السياج الحدودي بين إسرائيل وسوريا

ونشر أدرعي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، ظهر اليوم الجمعة، أكد من خلالها سماع سمع دوي انفجارات بالقرب من السياج الحدودي بين إسرائيل وسوريا، كما لحقت أضرار نتيجة الشظايا في مبنى وسيارة مدنية في داخل الأراضي الإسرائيلية.
ولفت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن التفاصيل الكاملة قيد الفحص، وبأنه سينشر لاحقا ما يستجد من معلومات.
يتبع...
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