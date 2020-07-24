مصر... أسعار الذهب تواصل ارتفاعها

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا جديدا بقيمة 3 جنيهات، وسط توقعات بمواصلة المعدن الأصفر ارتفاعاته، في بداية تعاملاته بالبورصات العالمية وأسواق المال، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.
© REUTERS / Ajay Verma
وسجل سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 728 جنيها، بينما بلغ الجنيه الذهب نحو 6 آلاف و799 جنيهًا.
وكان الذهب عيار 21 قد وصل سعره، أول أمس، إلى 840 جنيها مصري، بعد وصول سعر الأوقية في البورصة العالمية إلى 1897 دولارا أمريكي.
ولكن مع إغلاق التعاملات المسائية، سجل الذهب عيار 21 الأكثر شعبية في مصر ارتفاعا بنحو 4 جنيهات مصرية تقريبا، ليصل سعره إلى 844 جنيها.
أما سعر الذهب عيار 24 وصل إلى 964.40 جنيه مصري، والذهب عيار 18 سجل سعر 722 جنيها.
وتتوافق الارتفاعات الجنونية في أسعار الذهب في مصر، مع ارتفاعات الذهب العالمية، التي اقتربت من أعلى مستوياتها قبل 9 أعوام تقريبا.
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