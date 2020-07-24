تحرير الناشطة الألمانية من خاطفيها في بغداد 

أعلن الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، في بيان مقتضب تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية حررت الناشطة الألمانية هيلا ميفيس.
© AP Photo / Khalid Mohammed
كما أظهر التسجيل مقاومة الناشطة الألمانية، التي وصفها أصدقاؤها العراقيون بـ"صديقة بغداد"، لخاطفيها الذي قاموا بإدخالها بالقوة إلى سيارة من نوع كيا، في الثامنة من مساء الإثنين الماضي، وتمت الحادثة قرب مركز "تركيب" للفنون والثقافة، الذي تعمل فيه، ويقع في منطقة الكرادة، وسط العاصمة.
وشن نشطاء عراقيون من أصدقاء هيلا حملات واسعة عبر مواقع التواصل الإجتماعي طالبوا بتحريرها وتقديم خاطفيها إلى العدالة.
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