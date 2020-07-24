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وسبق أن نعى "حزب الله" اللبناني أحد مقاتليه، ويدعى، علي كامل محسن، الذي قتل بالغارة الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت موقعا عسكريا قرب مطار دمشق الدولي.
وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا"، قد ذكرت، يوم الاثنين الماضي، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة، دمشق، حيث تصدت لعدوان إسرائيلي من فوق منطقة مجدل شمس، بالجولان السوري المحتل.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية إصابة 7 جنود وحدوث بعض الأضرار المادية جراء الغارات الصاروخية التي شنتها إسرائيل على جنوب دمشق.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما نعى أحد مقاتليه في سوريا… هل يدخل "حزب الله" في مواجهة جديدة مع إسرائيل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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