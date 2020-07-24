شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رقبة بئر زمزم من معرض عمارة الحرمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى؛ صورة من معرض عمارة الحرمين الشريفين لـ"رقبة بئر زمزم" والتى تعد أحد المقتنيات الموجودة في المعرض، وفق سبق.

ورقبة بئر زمزم يعود تاريخها إلى أواخر القرن الرابع عشر، وهى عبارة عن سطل من النحاس مؤرخ عام 1299هـ - 1881م، وكان موجودًا فى بئر زمزم.

ومن جهة أخرى جهزت وزارة الحج والعمرة السعودية فندقاً متكاملاً لاستقبال الحجاج وتسكينهم فى مكة المكرمة، بدءا من الرابع من ذى الحجة، قبل ذهابهم إلى منى، حيث خصصت غرفة لكل حاج بتجهيزاتها الكاملة، وضعت فيها علب ماء زمزم المعقمة، ووجبات خفيفة وصحن فاكهة وحلويات، بالإضافة إلى قوائم الطعام التى توفر الوجبات الرئيسية للحجاج، وفق العربية.

أما فى غرف النوم، فقد تم تجهيز معدات كاملة جاهزة للاستخدام، تتمثل فى إحرام معقم لكل حاج، بالإضافة إلى الكمامات والمعقمات وأدوات الراحة، وكتيب صفة الحج، بالإضافة إلى أكياس الجمرات والمظلة الشمسية وحقيبة الظهر الخاصة بالتنقلات والمجهزة بالاحتياجات اللازمة.