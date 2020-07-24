شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: نتائج التحقيق بشأن اختطاف الناشطة الالمانية ستعلن حال اكتمالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مجلس القضاء الأعلى بالعراق اليوم الجمعة، أن نتائج التحقيق بشأن اختطاف الناشطة الالمانية هيلا ميفيس ستعلن حال اكتمالها. وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه" وبإشراف محكمة تحقيق الرصافة تمكنت القوات الأمنية من تحرير المختطفة الألمانية هيلا ميفيس فجر اليوم". Advertisements وأضاف البيان أن"التحقيق جار بخصوص تلك الجريمة"، لافتاً إلى أن"نتائج التحقيق ستعلن حال اكتمال الإجراءات التحقيقية". وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول قد أعلن عن تمكن القوات الأمنية من تحرير الناشطة الألمانية هيلا ميفيس.

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