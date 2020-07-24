شكرا لقرائتكم خبر عن خطة "تطوير مكة" للمشاعر المقدسة فى موسم الحج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، جلال كعكي، خطة الهيئة التشغيلية في المشاعر المقدسة لموسم الحج هذا العام 1441هـ، وسط وضع أقصى درجات الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفق العربية.

وقال كعكي لـ"العربية.نت" إن خطة هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة تشمل تشغيل وصيانة منشأة الجمرات ومتابعة اختبارات الأنظمة وعناصر المشروع كافة واستلام وتسليم البلاغات ومتابعتها، والتنسيق والمشاركة مع الجهات المعنية بغرف المراقبة التلفزيونية بالمشروع بالتنسيق مع الجهات الأمنية لإدارة الحشود، وأمانة العاصمة المقدسة لأعمال النظافة.

وأضاف، أن خطة الهيئة التشغيلية تتعلق بتشغيل وصيانة ربط العزيزية والشعبين بمنشأة الجمرات، والتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة لأعمال النظافة والجهات الأمنية المشغلة لمشروع الشعيبين والعزيزية والتنسيق مع الجهات المعنية بغرف المراقبة التلفزيونية بالمشروع، ومتابعة وتشغيل وصيانة عناصر المشروع كافة".