شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 138 اصابة جديدة بفيروس كورنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تسجيل 138 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، ليرتفع بذلك اجمالي الاصابات إلى 2413 اصابة. وأشار المركز -في بيان اوردته بوابة افريقيا الاخبارية- اليوم الجمعة، إلى تسجيل 3 وفيات ليرتفع الإجمالي إلى 56 حالة وفاة، موضحا أن 12 حالة مصابة بالفيروس تماثلت للشفاء وبذلك يرتفع اجمالي المتعافين إلى 501 حالة.

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