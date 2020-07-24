شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تطلق فيلما عن التسامح بين أطياف المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطنى فيلماً قصيراً بعنوان "التسامح مننا وفينا"، سلط خلاله الضوء على قيمة التسامح والمحبة والاحترام المتبادل بين كل من يعيش على أرض السعودية، التى ينطوى دستورها على قدر كبير من التسامح والعدل والمساواة والاحترام وإعطاء وضمان حقوق الناس، وفق العربية.

يعرض الفيلم صوراً مختلفة تبرز مدى التسامح والتعايش بين كل أطياف المجتمع ومدى احترامهم وقبولهم للمختلفين معهم في ظل رعاية رسمية وشعب متسامح كريم مضياف، يفخر بالتنوع الكبير بين ملايين المقيمين على أرضه من مختلف دول العالم، فى حفاوة بالغة وتسامح عظيم، بعيداً عن أكل أشكال التمييز والفرقة والكراهية، إيماناً من القيادة بأن التسامح هو نهج حياة، وهو نهج تأسست عليه منذ توحيدها على يد الملك عبد العزيز.

يأتى الفيلم استمراراً للجهود التي يبذلها المركز لترسيخ وتعزيز قيم التسامح والتعايش واحترام الاختلاف والتنوع والتي باتت نهجاً ملموساً لكافة أطياف المجتمع، باعتباره مجتمعاً متسامحاً مع الآخرين ومنفتحاً مع العالم ويتفاعل ويتعاطى مع كل شيء ويقبله دون تمييز.