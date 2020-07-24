- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مثير للجدل فى مكة.. قصة رجل امتطى جملاً بزي عسكري وتجول بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدى الساعات الماضية، تداول سعوديون على مواقع التواصل فيديو غريباً، يظهر رجلاً يتجول على ظهر جمل في شوارع مكة المكرمة، من حي الزاهر وصولاً إلى حي العزيزية وسط دهشة المارة.,وفق ما ذكرت قناة العربية.
الفيديو الذى انتشر بشكل واسع بين المغردين على تويتر دفع السلطات المعنية إلى التحرك، ليتبين أن الرجل الذي ذاع صيته خلال الساعات الماضية غير مستقر نفسياً.
وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، أنه بالإشارة لما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شخص ممتطياً جملاً في أحد شوارع العاصمة المقدسة، وهو يرتدي زياً عسكرياً، فقد باشرت دوريات الأمن هذه الحالة، واتضح أنه مواطن بالعقد الرابع من العمر ويعاني من اعتلالات نفسية، حيث تم إخضاعه للفحص الطبي، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية.
وكان مقطع الفيديو المذكور أثار استنكار الأهالي، وتوجهت دوريات الأمن إلى الموقع وألقت القبض على الرجل.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو مثير للجدل فى مكة.. قصة رجل امتطى جملاً بزي عسكري وتجول بالشوارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.